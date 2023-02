Referendum w Piotrkowie - złożono powiadomienie do Urzędu Miasta ZDJĘCIA

Referendum w Piotrkowie - złożono powiadomienie do Urzędu Miasta

Przedstawiciele grupy mieszkańców powiadomili w czwartek 9.02.2023 Urząd Miasta w Piotrkowie o zamiarze przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania z funkcji prezydenta miasta Krzysztofa Chojniaka. Składając taki wniosek rozpoczęli oficjalną drogę do organizacji referendum.

- Zgodnie z zapowiedzią z protestu mieszkańców przeciwko podwyżkom cen ciepła w mieście w sytuacji niezrealizowania przez prezydenta Krzysztofa Chojniaka żadnego z naszych postulatów przystępujemy do kolejnego kroku jakim jest złożenie wniosku o referendum w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie odwołania prezydenta miasta - mówiła Agnieszka Chojnacka pełnomocnik grupy mieszkańców. Mamy dosyć miasta kolesiów, mamy dosyć miasta zarządzanego przez niekompetentne, butne i aroganckie władze, które ignorują i obrażają piotrkowian. Mamy dosyć niegospodarności władz i zadłużania miasta - nie chcemy, żeby Piotrków był bankrutem. Mamy dosyć najwyższych opłat w Polsce i kosztów życia. Wzywamy wszystkich piotrkowian, w tym i urzędników miasta do wzięcia czynnego udziału w referendum. To od nas zależy przyszłość tego miasta i jego mieszkańców. Pamiętajcie, że wasza bierność to przyzwolenie.