Remont ul. Słowackiego w Piotrkowie. Drogowcy położą nowy asfalt na odcinku od ul. POW do placu Kościuszki. Będą duże utrudnienia. ZDJĘCIA

-Nie znam się na tym, nie wiem co się psuje, co jest do wymiany i z jakiego tytułu będzie ten remont, mówi Agata Wawrzyk, prowadząca biznes przy ul. Słowackiego w Piotrkowie. Nie widzę niczego, co by wymagało remontu. Jest wiele innych ulic w Piotrkowie, które wymagają remontu znacznie bardziej niż Słowackiego. Będzie to utrudnienie dla mnie jako przedsiębiorcy, bo mam dwie działalności, nie wiem jak z dojazdem i dostawą towarów. Nie wyobrażam sobie nosić towarów przywożonych przez wielkogabarytowe samochody. Nie widzę potrzeby remontu, nie wiem po co on jest. mam nadzieję, że potrwa szybko.