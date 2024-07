Remont ul. Słowackiego w Piotrkowie. Ulica będzie zamknięta przez najbliższe tygodnie ZDJĘCIA

Rozpoczął się remont ulicy Słowackiego w Piotrkowie

Remont ul. Słowackiego w Piotrkowie rozpoczął się w poniedziałkowy poranek, 8 lipca. Na początek zamknięto odcinek ulicy od placu Kościuszki do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza. Jednak już we wtorek, 9 lipca, nieprzejezdny będzie kolejny fragment ul. Słowackiego. Drogowcy zrywają stary asfalt i docelowo wymienią go na odcinku drogi od placu Kościuszki do przejazdu kolejowego przy skrzyżowaniu z ul. POW.