Remont Wolborskiej i Rakowskiej w Piotrkowie coraz bliżej Tyka

Rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę koncepcji drogowej z infrastrukturą towarzyszącą i zielenią dla przebudowy ul. Wolborskiej na odcinku od skrzyżowania ul. Wojska Polskiego i ul. Skłodowskiej-Curie do ul. Miast Partnerskich wraz z rondem NSZ o długości ok. 1.465 m oraz ul. Rakowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wolborską do ul. Miast Partnerskich o długości ok. 645 m - poinformowali pracownicy Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.