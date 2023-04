Remonty dróg w Piotrkowie. Od wtorku, drogowcy zamkną kolejny odcinek Wojska Polskiego - ZDJĘCIA

Remonty ulic w Piotrkowie Tryb., po świętach rozpocznie się modernizacja kolejnego odcinka ul. Wojska Polskiego

Aktualnie mniejsze lub większe prace modernizacyjne i remontowe trwają na kilku piotrkowskich ulicach, które objęto dofinansowaniem z programu Polski Ład: - remontowane są ul. Belzacka od Kostromskiej do Armii Krajowej, Wojska Polskiego - od ul. Jerozolimskiej do ul. Wolborskiej, Dmowskiego - od ul. Złotej do ul. Częstochowskiej oraz od ul. Górniczej do Kostromskiej, Reymonta, Modrzewskiego - od ul. Zamenhofa do ul. Kostromskiej, Słowackiego - od ul. Jedności Narodowej do ul. Zamenhofa, Wronia i 25 Pułku Piechoty. Z dużymi utrudnieniami kierowcy muszą się liczyć w al. Kopernika, gdzie niemal na całej długości drogi dla ruchu dostępne są tylko dwie nitki jezdni w obu kierunkach. Tutaj prace trwały jeszcze przed południem w Wielką Sobotę.