Remonty kilku ulic w Piotrkowie na finiszu. Trwa wylewanie asfaltu - ZDJĘCIA

Nowe dywany asfaltowe pojawiają się na kilku remontowanych piotrkowskich ulicach. Przed weekendem urząd informował, że drogowcy kończyli wylewanie ostatnich warstw masy bitumicznej na ul. Słowackiego - od ul. Jedności Narodowej do ul. Zamenhofa oraz na ul. Belzackiej - od ul. Kostromskiej do Armii Krajowej. W sobotę, 6 maja, prace przeniosą się na ul. Wojska Polskiego, gdzie od ul. 800-lecia do ul. Kostromskiej układana będzie ostatnia warstwa ścieralna.

- Po ułożeniu ostatnich warstw ścieralnych masy bitumicznej na jezdniach do uzupełnienia zostaną wloty ulic bocznych oraz ostatnie prace brukarskie. Następnie po odparowaniu związków parafinowych z asfaltu można będzie nanieść oznakowanie poziome – informowali pracownicy ZDiUM.

Oto lista 12 modernizowanych ulic, na które piotrkowski magistrat pozyskał dofinansowanie z programu "Polski Ład":

1. Belzacka - od ul. Kostromskiej do Armii Krajowej,

2. Jagiellońska, od ul. Batorego do ul. Krakowskie Przedmieście

3. Kopernika - od al. 3 Maja do ronda Sulejowskiego,

4. Wojska Polskiego - od ul. Jerozolimskiej do ul. Wolborskiej,

5. Dmowskiego - od ul. Złotej do ul. Częstochowskiej,

6. Dmowskiego - od ul. Górniczej do Kostromskiej,

7. Reymonta

8. Modrzewskiego - od ul. Zamenhofa do ul. Kostromskiej,

9. Słowackiego - od ul. Jedności Narodowej do ul. Zamenhofa,

10. Wojska Polskiego - od ul. 800-lecia do ul. Kostromskiej,

11. 25 Pułku Piechoty

12. Wronia, od ul. Roosevelta do pętli autobusowej.