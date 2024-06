Restauracja Sobakówka Grill&Chill - nowe miejsce na kulinarnej mapie powiatu piotrkowskiego. Sprawdź, co można zjeść i jakie ceny. ZDJĘCIA

-Mamy w planach krzewienie kuchni regionalnej i pokazywanie ludziom tego o czym zapomnieliśmy, co gotowały nasze babcie i prababcie, mówi Adrian Świderek, manager restauracji Sobakówka Grill&Chill. Restauracja to także obiekt agroturystyczny, który działa od środy do niedzieli. Planujemy organizować chillout przy muzyce w piątki i soboty oraz pikniki rodzinne w każdą niedzielę.