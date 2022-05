Rewitalizacja parku Belzackiego w Piotrkowie dobiega końca. Zobaczcie jak wypiękniał ZDJĘCIA

Rewitalizacja parku Belzackiego w Piotrkowie dobiega końca. Zobaczcie jak wypiękniał

Rewitalizacja parku Belzackiego w Piotrkowie rozpoczęła się wiosną ub. roku. Jej celem było przywrócenie temu zabytkowemu obiektowi wyglądu sprzed II wojny światowej. Czy to się udało? Park wprawdzie nadal jest zamknięty (oddanie do użytku planowane jest na lipiec) ale widać już, że m.in. oczyszczenie stawu, wycięcie części roślinności, zadbanie o alejki parkowe, wybudowanie podestu na leżaki i pomostu, portyk w miejscu dworku oraz plac zabaw i siłownia plenerowa sprawiają, że park „sam zaprasza” do odpoczynku i spacerów.

Koszt inwestycji to prawie 9,9 mln zł, z czego połowę wyłożyło miasto, a drugą część WFOŚiGW w Łodzi (3 mln 241 tys. zł to dotacja a 2 mln 160 tys. zł pożyczka).