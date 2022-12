Rewitalizacja parku Belzackiego w Piotrkowie, radny Jan Dziemdziora wskazuje niedoróbki ZDJĘCIA

Rewitalizacja parku Belzackiego w Piotrkowie, radny Jan Dziemdziora wskazuje niedoróbki

Park Belzacki po rewitalizacji prezentuje się bardzo ładnie. Ale pomimo tego, że odbiór techniczny odbył się 21.12.2022, nadal są tam niedoróbki. Wskazuje na nie m.in. radny Jan Dziemdziora. Złożył w tej sprawie oficjalne zapytanie radnego, w którym czytamy

W pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia biorąc pod uwagę krytyczne opinie mieszkańców udałem się do parku Belzackiego, który wg informacji zamieszczonej na portalu Piotrkow miał być udostępniony odwiedzającym. Spotkałem kilka osób spacerujących i brodzących po błocie, ponieważ nawierzchnia alejek nie nadawała się do korzystania, dlatego część osób spacerowała obok alejek. Jedyną alejką nadającą się do spacerowania jest prowadząca wśród rosnąc drzew o nazwie grab prowadząca od ul. Kasztanowej do stawu. Posiada ona nawierzchnię z drobnego tłucznia bądź żwiru. Pozostałe alejki posiadają nawierzchnię glinkowo – żwirową, podobno nakazaną przez konserwatora zabytków i nie nadają się one do korzystania przez spacerowiczów. Czy rozważa się uszlachetnienie nawierzchni alejek aby spacerowicze nie musieli brodzić po błocie i czy jest możliwość zaproszenia na spacer po błotnistych alejkach przedstawiciela instytucji, która nakazała taką nawierzchnię alejek