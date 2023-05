Rowerem do 68 km od Piotrkowa Trybunalskiego. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 27 - 28 maja?

Rozważasz trasę rowerową w pobliżu Piotrkowa Trybunalskiego? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji. Mogą mieć różne stopnie trudności czy odległości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 68 km od Piotrkowa Trybunalskiego. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego przygotowaliśmy na weekend.

Trasy rowerowe w pobliżu Piotrkowa Trybunalskiego We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 68 km od Piotrkowa Trybunalskiego, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Starachowice-Mostki-Starachowice Stopień trudności: 2.0

Dystans: 45,24 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 41 min.

Przewyższenia: 146 m

Suma podjazdów: 1 354 m

Suma zjazdów: 1 365 m Ossamus poleca trasę mieszkańcom Piotrkowa Trybunalskiego Sympatyczna trasa ze Starachowic nad zalew w Mostkach.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Na północ od Częstochowy - Ostrowy, Liswarta i Kocinka Stopień trudności: 2.0

Dystans: 67,82 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 153 m

Suma podjazdów: 1 613 m

Suma zjazdów: 1 600 m Trasę rowerową mieszkańcom Piotrkowa Trybunalskiego poleca Chi Głównym celem wyprawy były przepiękne meandry ma rzekach Liswarcie i Kocince oraz odwiedzenie smażalni pstrąga w Kuźnicy :)

Trasę zacząłem przy M1 - na pierwszych światłach przy Auchan skręcamy w lewo w ulicę Romualda Traugutta i jedziemy nią aż za miasto - do ulicy św Kaspra Del Bufalo - tutaj skręcamy w prawo na Białą, mijamy będącą obecnie w budowie autostradę A1 i dojeżdżamy do Białej - tutaj po dojechaniu do głównej drogi skręcamy w prawo a następnie po kilkuset metrach w lewo, na Kopiec. Po dojechaniu do tej miejscowości przed sanktuarium na wysokości stawu skręcamy w prawo i jedziemy ulicą Parkową w kierunku Kuźnicy Kiedrzyńskiej. Po dojechaniu do głównej drogi skręcamy w lewo i jedziemy w kierunku Nowej Wsi, w której odbijamy w prawo na Ostrowy. Droga prowadzi przez las, bardzo przyjemny odcinek, jeździ tu trochę aut.... dokończę później ;)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Jaworzno -- Orle Gniazda vol . 1 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 92,04 km

Czas trwania wyprawy: 11 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 199 m

Suma podjazdów: 925 m

Suma zjazdów: 762 m AlterSpider poleca trasę rowerzystom z Piotrkowa Trybunalskiego Wekendowa 2 dniowa wycieczka Szlakiem Orlich Gniazd. Jasna Góra (łac. Clarus Mons) – sanktuarium wraz z klasztorem zakonu paulinów w Częstochowie, położone na wzgórzu Jasna Góra. Jedno z ważniejszych miejsc kultu maryjnego oraz najważniejsze centrum pielgrzymkowe katolików w Polsce ze znajdującym się obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, który uważany jest za cudowny oraz zbiorem wielu innych dzieł sztuki, najczęściej sakralnej, stanowiących w większości dary wotywne wiernych. 16 września 1994 obiekt uznany został za pomnik historii

Zamek w Olsztynie – ruiny zamku leżącego na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, wybudowanego w systemie tzw. Orlich Gniazd, we wsi Olsztyn w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim. Zamek w Mirowie – ruiny zamku leżącego na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, wybudowanego w systemie tzw. Orlich Gniazd, we wsi Mirów w województwie śląskim, w powiecie myszkowskim Zamek w Bobolicach – zamek królewski zbudowany pierwotnie w połowie XIV wieku i następnie przebudowywany. Położony jest na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, w systemie tzw. Orlich Gniazd, we wsi Bobolice w województwie śląskim, w powiecie myszkowskim. Zamek Bąkowiec w Morsku – pozostałości zamku rycerskiego z XIV wieku leżącego na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, wybudowanego w systemie tzw. Orlich Gniazd, we wsi Morsko w województwie śląskim, w powiecie zawierciańskim. Gród na Górze Birów – zrekonstruowany gród na wzgórzu Birów na Wyżynie Częstochowskiej we wsi Podzamcze koło Ogrodzieńca. Wzgórze posiada charakterystyczne zwieńczenie w postaci niecki otoczonej licznymi ostańcami skalnymi tworzącymi strome urwiska. Dzięki takiemu ukształtowaniu terenu posiadało bardzo dobre cechy obronne. Wzgórze było miejscem osadnictwa wielu różnych kultur

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Piotrkowie Trybunalskim

🚲 Trasa rowerowa: G. Świętokrzyskie - Rodzinny Szlak Rowerowy "Czarujące Widoki" Stopień trudności: 2.0

Dystans: 26,06 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 138 m

Suma podjazdów: 440 m

Suma zjazdów: 438 m Aleszprycha.pl poleca trasę mieszkańcom Piotrkowa Trybunalskiego

Rodzinny Szlak Rowerowy "Czarujące widoki" to trasa o długości 27 km. Nawierzchnia głównie asfaltowa, około 10 % to drogi w terenie. Szlak jednokierunkowy, dość łatwy, poprowadzony na pętli. Utrudnienia na trasie - podjazd z Porąbek do zabytkowej chaty w Kakoninie. Trasa po terenie odkrytym - w upalne dni wskazane nakrycie głowy i zapas napojów.

Szlak oznakowany nierównomiernie. Miejscami łatwo jechać za znakami, w innych miejscach trzeba niestety bawić się w poszukiwacza szlaku. Często brak oznakowań w miejscach ważnych, np przed skrzyżowaniami. Pomimo niedostatecznego oznakowania szlak polecam, poprowadzony urokliwymi zakątkami. Przepiękne widoki wynagrodzą niedogodności. Nazwa szlaku "Czarujące widoki" idealnie oddaje charakter trasy. Przemierzając drogi na zboczach Pasma Łysogórskiego, czy jadąc Doliną Kielecko-Łagowską będziemy mieli możliwość podziwiania jednych z ładniejszych widoków Gór Świętokrzyskich. Poznamy okolice Krajna, Bielin, Skorzeszyc i Górna.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Góry Świętokrzyskie Rodzinny Szlak Rowerowy "Śladami Tetrapoda" Stopień trudności: 2.0

Dystans: 18,34 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 107 m

Suma podjazdów: 272 m

Suma zjazdów: 274 m Trasę dla rowerzystów z Piotrkowa Trybunalskiego poleca Aleszprycha.pl

Rodzinny Szlak Rowerowy „Śladami Tetrapoda” to trasa 18 km. Nawierzchnia asfaltowa 80%, poza tym drogi szutrowe i leśne. Szlak jednokierunkowy średniej trudności na rowery trekkingowe i górskie. Trudność na trasie to podjazdy, około 2.5 km podjazd przez całą wieś Zalezianka do wsi Występa, potem pagórkowate Belno i podjazdy w Zachełmiu.

Największą atrakcją szlaku jest niewątpliwie kamieniołom „Zachełmie”. To wyjątkowe miejsce, to właśnie w tym kamieniołomie odkryto tropy tetrapoda. Odkrycie śladów najstarszych tetrapodów, stanowiących ogniwo przejściowe

pomiędzy rybami a zwierzętami czworonożnymi, przesunęło datowanie wyjścia kręgowców ze środowiska wodnego na ląd o około 18 milionów lat wstecz. Nawiguj

Pora na serwis roweru? Naprawa i serwis rowerów w Piotrkowie Trybunalskim. Lista warsztatów

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Przegląd i naprawa roweru Utrzymywanie roweru w odpowiednim stanie technicznym to klucz do sukcesu. Co najmniej raz w roku rób przegląd swojego jednośladu. Idealnie jest robić to dwukrotnie - przed oraz po sezonie. W Internecie znajdziesz wiele poradników na ten temat, jak robić to poprawnie. Możesz również oddać swój sprzęt to serwisu rowerowego. Sprawność roweru przełoży się na komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy. Jeśli regularnie będziesz go serwisować na pewno dłużej Ci posłuży.

Przydatne akcesoria rowerowe Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

Zobacz 3 sposoby na niedrogie wakacje