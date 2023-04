Rozpoczęcie sezonu motocyklowego 2023 w Piotrkowie i akcja pomocy dla Kacpra Jańca - ZDJĘCIA

Ponad setka jednośladów zjechała w sobotę, 22 kwietnia, do centrum Piotrkowa Trybunalskiego. Motocykliści rozpoczęli tegoroczny sezon i włączyli się w akcję pomocy dla młodego Kacpra.

Zanim jednak przy rozpoczął się motopiknik, przed pomnikiem Jana Pawła II przy ul. Słowackiego odbyła się msza, w której udział wzięła ponad setka motocyklistów, nie tylko z Piotrkowa i powiatu. Uczestnicy modlili się m.in. o bezpieczeństwo na drogach.

Tuż po mszy parada motocykli przejechała ulicą Słowackiego. Motocykliści zajechali na plac przy uniwersytecie, gdzie odbył się piknik rodzinny. Wśród warkoczących maszyn znalazły się nie tylko klasyki, ale też trójkołowce, Hondy i oczywiście Harleye. Szczególnie najmłodsi obserwatorzy z podziwem oglądali maszyny, warte czasem grube tysiące. Wśród motocyklistów znalazło się też wiele kobiet, które lubią mieć wiatr we włosach.

Wielkie serca dla 22-letniego Kacpra

Zlot motocyklistów to była także okazja do pomocy młodemu, 22-letniemu Kacprowi, absolwentowi ZSP 2 w Piotrkowie. Kacper Janiec pół roku temu uległ wypadkowi. Doznał złamania kręgosłupa w odcinku piersiowym (TH12 i L1), co doprowadziło do paraliżu od pasa w dół. Na szczęście rdzeń kręgowy nie został przerwany a uszkodzony, co daje mu szansę stanąć na nogi o własnych siłach. Konieczna jest jednak kosztowna rehabilitacja. Na ten cel zbierano dziś podczas mszy, a także podczas pikniku.