Ruszyła budowa stacji ładowania elektrycznych autobusów, które w tym roku wyjadą na ulice Piotrkowa - ZDJĘCIA

Przypomnijmy, że w lutym na piotrkowskie ulice wyjechało sześć nowoczesnych autobusów hybrydowych. Jeszcze w tym roku do Piotrkowa przyjadą pierwsze autobusy elektryczne. Właśnie zaczęła się budowa ładowarek dla tych "emzetek".

Pierwsze prace prowadzone są w zajezdni MZK, gdzie wybudowanych będzie sześć dwustanowiskowych ładowarek do nocnego, wolnego ładowania. Takie urządzenia staną także na pętlach: przy ul. Dmowskiego (2 sztuki) oraz Słowackiego (1 sztuka).

- Autobusy elektryczne zostaną dostarczone do naszego miasta w dwóch turach - zapowiada prezydent Krzysztof Chojniak. - Najpierw przyjedzie do nas siedem, a później pięć nowoczesnych „elektryków”. Pierwsza seria na ulice Piotrkowa powinna wyjechać jeszcze w wakacje, a wybudowane ładowarki przystosowane będą wyłącznie do ładowania autobusów elektrycznych.