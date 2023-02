Ścieżka rowerowa wzdłuż DK12 Piotrków - Przygłów będzie gotowa w 2024. Właśnie rusza jej budowa, luty 2023

Aktualnie na ukończeniu są prace projektowe, a od czwartku (16.02.2023) przy DK12 między Piotrkowem Trybunalskim i Przygłowem rozpoczyna się wycinka drzew, niezbędna do rozpoczęcia robót budowlanych.

Pierwszym etapem będzie budowa drogi zbiorczej (która jest częścią całości) na wysokości Poniatowa. Jej długość to ok. 470 metrów, a przeznaczona będzie zarówno dla ruchu rowerowego, jak i samochodowego oraz pieszego. W przeciwieństwie do pozostałych odcinków ścieżki, droga zbiorcza będzie o pół metra szersza (3,5 metra).

Kolejnym etapem będzie budowa fragmentu między Poniatowem i Przygłowem, a ostatni etap połączy Poniatów z Piotrkowem (w okolicy stacji Orlenu).