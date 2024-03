Ścieżki nordic walking do 68 km od Piotrkowa Trybunalskiego. Urokliwe ścieżki na weekend 16 - 17 marca

Szukasz ciekawych tras do nordic walking w okolicy Piotrkowa Trybunalskiego? Razem z Traseo mamy dla Ciebie kilka propozycji na najbliższy weekend. Jeśli przed Tobą pierwszy marsz nordic walking, zacznij w weekend. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, by znaleźć swoje tempo. Podpowiadamy, gdzie warto sie wybrać w okolicy Piotrkowa Trybunalskiego na nordic walking. Na ten weekend znaleźliśmy trasy w odległości do 68 km od miasta. Sprawdź je i daj znać, jak Ci się podobało.

Trasy nordic walking w okolicy Piotrkowa Trybunalskiego

We współpracy z Traseo wybraliśmy 3 ścieżki nordic walking w odległości do 68 km od Piotrkowa Trybunalskiego. Sprawdź, czy ścieżka polecana przez innych nadaje się również dla Ciebie. Przed marszem sprawdź prognozę pogody dla Piotrkowa Trybunalskiego. W sobotę 16 marca według prognozy pogody ma być 11°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 42%. W niedzielę 17 marca zgodnie z najnowszymi prognozami pogody ma być 13°C w najcieplejszym momencie dnia. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: XXVII ZIMOWY PÓŁMARATON PIESZY 25KM Stopień trudności: 1.0

Dystans: 26,44 km

Czas trwania marszu: 6 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 88 m

Suma podejść: 1 601 m

Suma zejść: 1 577 m Trasę nordic walking mieszkańcom Piotrkowa Trybunalskiego poleca Jedrula77

Sielpię od Końskich dzieli zaledwie 10 kilometrów. Ale organizatorzy XVII Zimowego Półmaratonu Pieszego dystans ten zwiększyli do 25 kilometrów. Zbigniew Gontek, kierownik biura, wyznaczył trasę, na którą w sobotni poranek wyruszyło 140 piechurów Chyba nikt tego nie żałował, ponieważ aura przypominała bardziej wczesną wiosnę niż zimę, a szlak przez koneckie lasy i wioski był bardzo malowniczy. Konecki oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego oraz Klub Turystyki Aktywnej “Pasat”, organizatorzy imprezy, znakomicie przygotowali trasę. Znaki czerwonego szlaku turystycznego były odnowione, a pozostała część drogi przejrzyście oznakowana. Piechurzy wyruszyli z Sielpi w kierunku zachodnim przez Sokołówkę, Sokołów, Dziebałtów do Brodów, gdzie w centrum wioski, w pobliżu ogródka jordanowskiego zapłonęło ognisko, w którym tradycyjnie uczestnicy PTTK-owskich imprez mogli upiec kiełbaski. Można było odpocząć pod wiatą, przy drewnianych stołach po pierwszej 17-kilometrowym odcinku rajdu. Potem, między innymi przez karolinowski las, wędrowcy dotarli do Końskich.

Mętę, dzięki uprzejmości szefostwa kubu, urządziliśmy w “Kaesemku” - opowiada prezes koneckiego oddziału PTTK Wojciech Pasek. - Tam nastąpiło podsumowanie wędrówki. Wręczyliśmy dyplomy, rozlosowaliśmy nagrody - niespodzianki.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Ultramaraton Leśna Doba Stopień trudności: 2.0

Dystans: 12,91 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 27 m

Suma podejść: 124 m

Suma zejść: 124 m Trasę do marszu z Piotrkowa Trybunalskiego poleca Trasy.gps Ultramaraton Leśna Doba to 24-godzinne zawody, których pierwsza edycja odbędzie się w dniach 14-15 października 2017 roku. Trasa prowadzi po pętli o długości ok. 13 km, z czego 11 km to tereny leśno-polne (utwardzone ścieżki oraz dukty) i 2 km prowadzące wzdłuż drogi asfaltowej. Zwycięzcą ultramaratonu zostaje ta osoba, która w ciągu 24 godzin przebiegnie najwięcej kilometrów (liczy się czas dotarcia do ostatniego punktu kontrolnego).

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Przez Świętokrzyski Park Narodowy Stopień trudności: 1.0

Dystans: 23,15 km

Czas trwania marszu: 10 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 364 m

Suma podejść: 850 m

Suma zejść: 755 m Trasę do marszu z Piotrkowa Trybunalskiego poleca Venietvide

Trasa przez Świętokrzyski Park Narodowy do Świętej Katarzyny przez Chełmową Górę i Nową Słupię czarnym a następnie czerwonym szlakiem. Wymaga podwiezienia samochodem do punktu startu, ale warto przejść przez puszczę z wielkimi modrzewiami na Chełmowej Górze.

Nordic walking - co to?

Nordic walking zyskuje w ostatnich latach na popularności. Czym jest ten sposób aktywności? Nordic walking to nic innego, jak maszerowanie z odpowiednimi kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Poprawne wykonywanie treningu może przynieść zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych

Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Kto może uprawiać nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.