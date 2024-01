Ścieżki rowerowe do 68 km od Piotrkowa Trybunalskiego. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 6 - 7 stycznia?

Rozważasz trasę rowerową w okolicy Piotrkowa Trybunalskiego? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy dystansu, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 68 km od Piotrkowa Trybunalskiego. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w pobliżu Piotrkowa Trybunalskiego przygotowaliśmy na weekend.

Trasy rowerowe w pobliżu Piotrkowa Trybunalskiego

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 68 km od Piotrkowa Trybunalskiego, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 06 stycznia w Piotrkowie Trybunalskim ma być 6°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 41%. W niedzielę 07 stycznia w Piotrkowie Trybunalskim ma być 2°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 36%. 🚲 Trasa rowerowa: Świnia Góra nowy szlak Stopień trudności: 2.0

Dystans: 60,95 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 173 m

Suma podjazdów: 1 441 m

Suma zjazdów: 1 455 m Jedrula77 poleca trasę rowerzystom z Piotrkowa Trybunalskiego Skarżysko - Kilińskiego - Rezerwat Dalejów - Świnia Góra - Kopcie - Suchedniów - Skarżysko ..................................................................................................................................................................................................................................................................

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: G. Świętokrzyskie-podjazd Bęczków-góra Wymyślona Stopień trudności: 2.0

Dystans: 3,07 km

Czas trwania wyprawy: 58 min.

Przewyższenia: 111 m

Suma podjazdów: 121 m

Suma zjazdów: 15 m Aleszprycha.pl poleca trasę mieszkańcom Piotrkowa Trybunalskiego

Góra Wymyślona ( 415 m npm) położona jest w zachodniej części głównego pasma Gór Świętokrzyskich. Część ta różni się krajobrazowo od część głównej - porośniętej Puszczą Jodłową - bo tylko częściowo porośnięta jest lasem. Na Wymyśloną najwygodniej wjechać od strony wsi Bęczków. Podjazd jest męczący - 3 km wspinaczki, miejscami stromo. Przewyższenia - 111 m. Rower górski lub trekkingowy. Trasa najpierw prowadzi asfaltem, po dostaniu się na grzbiet Wymyślonej pojedziemy drogą polną, potem szutrem, ostatnie pół kilometra to ścieżka leśna. Po dostaniu się na grzbiet włączamy się na czerwony szlak pieszy - główny szlak Gór Świętokrzyskich im. E.Massalskiego. Podjazd wart pokonania ze względu na piękne widoki na najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich - Łysicę. Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Na północ od Częstochowy - Ostrowy, Liswarta i Kocinka Stopień trudności: 2.0

Dystans: 67,82 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 153 m

Suma podjazdów: 1 613 m

Suma zjazdów: 1 600 m Chi poleca trasę rowerzystom z Piotrkowa Trybunalskiego

Głównym celem wyprawy były przepiękne meandry ma rzekach Liswarcie i Kocince oraz odwiedzenie smażalni pstrąga w Kuźnicy :) Trasę zacząłem przy M1 - na pierwszych światłach przy Auchan skręcamy w lewo w ulicę Romualda Traugutta i jedziemy nią aż za miasto - do ulicy św Kaspra Del Bufalo - tutaj skręcamy w prawo na Białą, mijamy będącą obecnie w budowie autostradę A1 i dojeżdżamy do Białej - tutaj po dojechaniu do głównej drogi skręcamy w prawo a następnie po kilkuset metrach w lewo, na Kopiec. Po dojechaniu do tej miejscowości przed sanktuarium na wysokości stawu skręcamy w prawo i jedziemy ulicą Parkową w kierunku Kuźnicy Kiedrzyńskiej. Po dojechaniu do głównej drogi skręcamy w lewo i jedziemy w kierunku Nowej Wsi, w której odbijamy w prawo na Ostrowy. Droga prowadzi przez las, bardzo przyjemny odcinek, jeździ tu trochę aut....

dokończę później ;)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Piotrkowa Trybunalskiego

🚲 Trasa rowerowa: Pomniki przyrody w Częstochowie (1) Stopień trudności: 2.0

Dystans: 16,74 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 66 m

Suma podjazdów: 688 m

Suma zjazdów: 695 m Trasę rowerową mieszkańcom Piotrkowa Trybunalskiego poleca Utor Trasa łączy pomniki przyrody w północnej części miasta.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Góry świętokrzyskie - Dookoła Klonowa Stopień trudności: 2.0

Dystans: 16,02 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz.

Przewyższenia: 174 m

Suma podjazdów: 367 m

Suma zjazdów: 368 m Trasę rowerową mieszkańcom Piotrkowa Trybunalskiego poleca Aleszprycha.pl

Trasa dookoła Klonowa to ciekawa propozycja dla tych, którzy lubią jazdę szutrami i lasami. Trasa zaczyna się i kończy we wsi Klonów. To jedyne i wyjątkowe miejsce na trasie skąd można podziwiać całe Pasmo Łysogór, od Łysej Góry znanej z legendy o sabatach czarownic, przez Łysicę, najwyższy szczyt Gór świętokrzyskich, po zachodni kraniec pasma - góry Wymyśloną i Radostową. Pozostała część prowadzi wspaniałymi lasami Pasma Klonowskiego, również Świętokrzyskim Parkiem Narodowym. Trasa na pętli o długości 17 km. Przewyższenia 407 m. Nawierzchnia asfalt 8 km, szutry 9 km. Atrakcje na trasie: Klonów - punkt widokowy na całe Pasmo Łysogór, pomnik przyrody nieożywionej "Bukowa Góra" na terenie Świętokrzyskiego Parku narodowego, leżący na Świętokrzyskim Szlaku Archeo-Geologicznym. Nawiguj

