Ścieżki rowerowe do 68 km od Piotrkowa Trybunalskiego. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 9 - 10 kwietnia?

Ścieżki rowerowe w okolicy Piotrkowa Trybunalskiego

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 68 km od Piotrkowa Trybunalskiego, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 09 kwietnia w Piotrkowie Trybunalskim ma być 10°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 60%. W niedzielę 10 kwietnia w Piotrkowie Trybunalskim ma być 10°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 50%.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 88,47 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 92 m

Suma podjazdów: 1 382 m

Suma zjazdów: 1 393 m

Trasę dla rowerzystów z Piotrkowa Trybunalskiego poleca Ossamus

Sympatyczna trasa ze Starachowic przez Iłżę, Piotrowe Pole do Ostrowca Św.. Na pewnym odcinku między Iłżą a Ostrowcem bardzo dużo piachu więc jedzie się dość ciężko, poza tym sama przyjemność z jazdy.

Nawiguj