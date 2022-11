Ścieżki rowerowe do 68 km od Piotrkowa Trybunalskiego. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 26 - 27 listopada?

Ścieżki rowerowe z Piotrkowa Trybunalskiego

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 68 km od Piotrkowa Trybunalskiego, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 16,52 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 41 m

Suma podjazdów: 143 m

Suma zjazdów: 129 m

Trasę rowerową mieszkańcom Piotrkowa Trybunalskiego poleca Erytryn

16 kilometrowa pętla po Częstochowie, częściowo brzegiem Warty, Stradomki i Konopki oraz po budowie nowej drogi na Stradomiu.

🚲 Trasa rowerowa: Na południe od Zalesia Górnego

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 26,01 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 12 m

Suma podjazdów: 25 m

Suma zjazdów: 27 m