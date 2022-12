Ścieżki rowerowe do 68 km od Piotrkowa Trybunalskiego. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 10 - 11 grudnia?

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 68 km od Piotrkowa Trybunalskiego, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Trasa dookoła Klonowa to ciekawa propozycja dla tych, którzy lubią jazdę szutrami i lasami. Trasa zaczyna się i kończy we wsi Klonów. To jedyne i wyjątkowe miejsce na trasie skąd można podziwiać całe Pasmo Łysogór, od Łysej Góry znanej z legendy o sabatach czarownic, przez Łysicę, najwyższy szczyt Gór świętokrzyskich, po zachodni kraniec pasma - góry Wymyśloną i Radostową. Pozostała część prowadzi wspaniałymi lasami Pasma Klonowskiego, również Świętokrzyskim Parkiem Narodowym.

Trasa na pętli o długości 17 km. Przewyższenia 407 m. Nawierzchnia asfalt 8 km, szutry 9 km.

Atrakcje na trasie: Klonów - punkt widokowy na całe Pasmo Łysogór, pomnik przyrody nieożywionej "Bukowa Góra" na terenie Świętokrzyskiego Parku narodowego, leżący na Świętokrzyskim Szlaku Archeo-Geologicznym.