Ścieżki rowerowe do 68 km od Piotrkowa Trybunalskiego. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 23 - 24 grudnia?

Szukasz pomysłu na wyprawę rowerową w okolicy Piotrkowa Trybunalskiego? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych tras. Mają różne stopnie trudności czy dystansu, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 68 km od Piotrkowa Trybunalskiego. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w pobliżu Piotrkowa Trybunalskiego przygotowaliśmy na weekend.

Trasy rowerowe z Piotrkowa Trybunalskiego

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 68 km od Piotrkowa Trybunalskiego, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 23 grudnia w Piotrkowie Trybunalskim ma być 1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 49%. W niedzielę 24 grudnia w Piotrkowie Trybunalskim ma być 5°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 79%. 🚲 Trasa rowerowa: Częstochowa (Złota Góra - Koksownia - Stradom) Stopień trudności: 1.0

Dystans: 22,58 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podjazdów: 201 m

Suma zjazdów: 203 m Trasę rowerową mieszkańcom Piotrkowa Trybunalskiego poleca Erytryn Grudniowy objazd Częstochowy.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Pomniki przyrody w Częstochowie (1) Stopień trudności: 2.0

Dystans: 16,74 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 66 m

Suma podjazdów: 688 m

Suma zjazdów: 695 m Utor poleca trasę mieszkańcom Piotrkowa Trybunalskiego

Trasa łączy pomniki przyrody w północnej części miasta.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Rogi - Stryków - Stare Skoszewy - Moskwa - Grabina - Kalonka - Rogi Stopień trudności: 1.0

Dystans: 43,23 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 127 m

Suma podjazdów: 977 m

Suma zjazdów: 984 m Gordi2008 poleca trasę rowerzystom z Piotrkowa Trybunalskiego Trasa bardzo malownicza i lekka, w sam raz na spokojną niedzielę. Biegnie z osiedla Rogi przez miejscowości z ładnymi widokami oraz luksusowymi rezydencjami.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Piotrkowa Trybunalskiego

🚲 Trasa rowerowa: Kielce - Kurozwęki Stopień trudności: 1.0

Dystans: 117,21 km

Czas trwania wyprawy: 12 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 161 m

Suma podjazdów: 839 m

Suma zjazdów: 898 m Trasę dla rowerzystów z Piotrkowa Trybunalskiego poleca AlterSpider

Krzyżtopór (dawniej Krzysztopór) – ruiny powstałej w latach 1621–1644 rezydencji pałacowej otoczonej fortyfikacjami bastionowymi położonej w miejscowości Ujazd w województwie świętokrzyskim. Była to jedna z największych budowli pałacowych w Europie przed powstaniem Wersalu. Od 2018 ma status pomnika historii. Obiekt jest udostępniony do zwiedzania (wejście biletowane). Zwiedzanie zamku możliwe jest za dnia oraz w wybrane noce. Udostępnionych jest 5 tras zwiedzania zamku. Zbudowany w latach 1627–1644 przez wojewodę sandomierskiego Krzysztofa Ossolińskiego. Jest to obszerny zamek w stylu włoskim typu palazzo in fortezza. W 1894 roku Stanisław Tomkowicz przypisał autorstwo projektu budowniczemu znanemu jako Lauretius de Sente (Wawrzyniec Senes). Od strony północnej przylegały do zamku ogrody w stylu włoskim.

Jego fundator cieszył się nim krótko, ponieważ Krzysztof Ossoliński zmarł nagle rok po ukończeniu budowy. Pozostawił po sobie bardzo zadłużony majątek, który odziedziczył jego syn Krzysztof Baldwin Ossoliński, który jednak niedługo później poległ w bitwie pod Zborowem w 1649 roku. Po nim pałac odziedziczył brat fundatora Jerzy Ossoliński, a po jego śmierci (1650) zamek odziedziczyła jego córka Urszula zamężna z Samuelem Jerzym Kalinowskim, który jednakże wkrótce poległ w bitwie pod Batohem. Pałac został zajęty w czasie potopu przez Szwedów w październiku 1655 roku. W posiadaniu rodziny Kalinowskich zamek pozostał do roku 1701, jednak nie był zamieszkany. W 1720 roku zamieszkała w nim rodzina Morsztynów, a następnie po kądzieli zamek przeszedł we władanie generała Michała Jana Paca, który w 1760 roku przeprowadził remont części południowej. Zamieszkany do roku 1770, kiedy został spalony przez wojska rosyjskie w czasie obrony przez zwolenników konfederacji barskiej, którym sprzyjał właściciel. W 1782 roku kupił go Kajetan Sołtyk i przekazał w spadku Stanisławowi Sołtykowi. W 1787 roku zamek odwiedził król Stanisław August Poniatowski. W 1815 roku zamek stanowił wiano Konstancji Sołtyk, małżonki posła Ludwika Łempickiego. W 1858 roku zamek kupiła rodzina Orsettich, która zamieszkiwała w pobliskim dworze do 1944 roku. Po II wojnie światowej został przejęty przez Skarb Państwa.

Dzieje Pałacu w Kurozwękach sięgają XIV wieku. Drewniano-murowany zamek został wybudowany przez Dobiesława z Kurozwęk i stał się siedzibą rodu Kurozwęckich. Na początku był budowlą obronną, ponadto był to jeden z pierwszych murowanych zamków rycerskich w Polsce. Zamek był wielokrotnie przebudowywany, aż do osiągnięcia wyglądu pałacu.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Starachowickie tereny Stopień trudności: 1.0

Dystans: 78,79 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 179 m

Suma podjazdów: 1 098 m

Suma zjazdów: 1 209 m Rowerzystom z Piotrkowa Trybunalskiego trasę poleca Jedrula77

Skarżysko - Wąchock - Mirzec- Lipie - Starachowice- Skarżysko .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Naprawa i przegląd roweru. Sprawdź, gdzie możesz je wykonać w Piotrkowie Trybunalskim

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Kochasz rower ale zakupy robisz rozważnie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Zadbaj o rower

Utrzymywanie roweru w odpowiednim stanie technicznym to klucz do sukcesu. Co najmniej raz w roku rób przegląd swojego jednośladu. Idealnie jest robić to dwukrotnie - przed oraz po sezonie. W Internecie znajdziesz wiele poradników na ten temat, jak robić to poprawnie. Możesz również oddać swój sprzęt to serwisu rowerowego.

Sprawność roweru przełoży się na komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy. Jeśli regularnie będziesz go serwisować na pewno dłużej Ci posłuży.

Akcesoria rowerowe - co warto mieć?

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje.

Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

Wideo Inwestycje w powiecie