Seniorzy z grupy teatralnej Boczny Tor w Piotrkowie świętowali jubileusz 10-lecia ZDJĘCIA

Seniorzy z grupy teatralnej Boczny Tor w Piotrkowie świętowali jubileusz 10-lecia

Aktorzy zaprosili również publiczność na swoje najnowsze przedstawienie zatytułowane „Zmagania jubileuszowe”. To opowieść o tym jak na co dzień pracują nad spektaklami, co jest inspiracją do ich powstania i w jaki sposób dochodzą do kompromisów.

Do finałowej części przyłączyli się muzycy z "Kapeli Spod Dębu", którzy zagrali koncert dla jubilata. Życzenia złożyli także prezydent Piotrkowa Krzysztof Chojniak i dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Elżbieta Jarszak. Nie zabrakło również upominków.