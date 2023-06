Sesja Nadzwyczajna Rady Miasta i Gminy Rozprza, mieszkańcy walczą o halę sportową z programu "Olimpia" ZDJĘCIA

Rodzice uczniów ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi w gminie Rozprza od kilku miesięcy walczą o nową halę sportową. Dzieci mają lekcje wychowania fizycznego w skandalicznych warunkach w sali gimnastycznej, która ma fatalne warunki do uprawiania jakichkolwiek sportów. Podobnie trawiaste boiska przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi pozostawiają wiele do życzenia. Z braku sali z prawdziwego zdarzenia lekcje w-f często się tam odbywają.

Rodzice uczniów ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi próbują od kilku miesięcy namówić władze Rozprzy do skorzystania z projektu „Olimpia” ogłoszonego przez Ministerstwa Sportu i Turystyki i przeznaczonego dla samorządów. Przewiduje on dofinansowanie do budowy przyszkolnych hal sportowych. W całej Polsce planowane jest zbudowanie 1000 takich obiektów. Z ministerialnego programu "Olimpia" z powodzeniem korzystają inne samorządy w powiecie piotrkowskim, m.in. Wolbórz, Sulejów, Moszczenica i Piotrków. Władze Rozprzy sceptycznie podchodzą do projektu i nie chcą z niego korzystać.