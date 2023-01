Sesja w sprawie dopłat do cen ciepła w Piotrkowie, radni odrzucili projekt uchwały dotyczącej wsparcia mieszkańców dotkniętych podwyżkami

Sesja w sprawie dopłat cen ciepła w Piotrkowie, radni odrzucili projekt uchwały dotyczącej wsparcia mieszkańców dotkniętych podwyżkami

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dotycząca podwyżki cen ciepła i ewentualnych dopłat z budżetu miasta rozpoczęła we wtorek 24 stycznia 2023 roku o godz. 18 i trwała niemal do północy. Od 1 stycznia 2023 mieszkańcy Piotrkowa płacą za ciepło z Elektrociepłowni Piotrków więcej o 94%. W gorszej sytuacji są przedsiębiorcy podłączeni do miejskiego ciepła, od nowego roku płacą za ciepło nawet 300% więcej.

Wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji złożyła grupa radnych: Piotr Gajda, Łukasz Janik, Andrzej Piekarski, Sergiusz Stachaczyk, Mariusz Staszek oraz Marlena Wężyk-Głowacka. W porządku obrad zaplanowano m.in. informację prezydenta miasta na temat nowej taryfy centralnego ogrzewania dla mieszkańców Piotrkowa, wystąpienia mieszkańców oraz podjęcie uchwały w sprawie poparcia petycji grupy radnych Rady Miasta o udzielenie wsparcia finansowego dla mieszkańców Piotrkowa dotkniętych podwyżkami opłat za ogrzewanie