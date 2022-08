Sky Force - fantastyczne skoki spadochronowe nad lotniskiem w Piotrkowie ZDJĘCIA ds

Sky Force - fantastyczne skoki spadochronowe nad lotniskiem w Piotrkowie. Strefa spadochronowa Sky Force na terenie piotrkowskiego lotniska jest jedną z najlepszych w Polsce. Skoczków transportuje 22 osobowy samolot desantowy SC 7 Short skyvan. W ciągu 15 minut osiąga pułap 4200 metrów i z takiej wysokości najczęściej skaczą skoczkowie. Dużą popularnością cieszą się skoki w tandemie, kupowane często jako prezent niespodzianka. Do dyspozycji skoczków jest nowoczesna infrastruktura i obszerne miejsce do lądowania. Dogodne położenie piotrkowskiego lotniska sprawia, że przyjeżdżają tutaj ludzie niemal z całej Polski i jest to jedna z największych atrakcji turystycznych Piotrkowa.