Ślizgawica na ulicach w Piotrkowie, niecałe 10 cm śniegu spraraliżowało ruch na drogach. ZDJĘCIA ds

Ślizgawica na ulicach w Piotrkowie w piątek 3.02.2023. Niecałe 10 cm śniegu, które spadło w godzinach popołudniowych sparaliżowało ruch na drogach miasta. Samochody jechały żółwim tempem, gdyż nawierzchnie ulic były bardzo śliskie. Trudno było dostrzec pług lub piaskarkę. To może dziwić, gdyż synoptycy zapowiadali obfite opady śniegu na piątkowe popołudnie. Informacje o fatalnym stanie ulic można zgłaszać do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta dzwoniąc do dyżurnego akcji zima na całodobowy numer telefonu +48 607 111 265.