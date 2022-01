Śmiertelne wypadki w Piotrkowie i powiecie piotrkowskim w 2021 roku. Na naszych drogach zginęło 19 osób

Śmiertelne wypadki w Piotrkowie i powiecie piotrkowskim w 2021 roku. Na drogach zginęło 19 osób

W minionym, 2021 roku, w Piotrkowie i powiecie doszło do 171 wypadków . Zdecydowana większość zdarzeń, bo 121 miała miejsce na drogach w powiecie - A1, S8, drogach wojewódzkich. Do 50 wypadków doszło w samym Piotrkowie.

Do 16 śmiertelnych wypadków doszło na drogach powiatu, do 3 - w Piotrkowie (ul. Miast Partnerskich, ul. Łódzka i ul. Dmowskiego).

To o niecałe 20 zdarzeń mniej, niż rok wcześniej. Niestety ofiar śmiertelnych jest praktycznie tyle samo - w 2020 na drogach w Piotrkowie i powiecie zginęło 20 osób, w minionym roku - 19.

Ku przestrodze przypominamy najpoważniejsze wypadki:

3 lutego na S8 tuż przy zjeździe na Wolbórz, kierowca volkswagena T4 prawdopodobnie zasnął i pojazd uderzył w bariery rozdzielające pasy. Siła uderzenia przesunęła busa na sąsiedni pas i w jego tył wjechała jadąca w tym samym kierunku ciężarowa Scania. To uderzenie spowodowało, że z volkswagena wypadła jedna z pasażerek - 55-letnia obywatelka Ukrainy zginęła na miejscu.

12 stycznia śmierć na drodze powiatu piotrkowskiego poniosły aż dwie osoby - do tragicznego wypadku doszło w Paskrzynie (gm. Ręczno) na drodze wojewódzkiej nr 742. Czołowo zderzyły się tam dwa samochody osobowe, toyota i daewoo lanos. Na miejscu zginęli 67-letni kierowca lanosa i 88-letnia pasażerka tego auta.

Do kolejnego śmiertelnego wypadku w powiecie także doszło na S8 w gm. Wolbórz. 7 marca w Studziankach, na jezdni w kierunku Wrocławia, ciężarowy MAN najechał na tył kampera (ford transit). W wyniku uderzenia kamper, którym podróżowała 4-osobowa rodzina, najechał na bariery energochłonne i dachował. Na miejscu zginęła 39-letnia kobieta . Jej mąż i dzieci w wieku 4 i 12 lat zostali przewiezieni do szpitala.

W maju w Zalesicach zginął 37-letni motocyklista, mieszkaniec powiatu piotrkowskiego. Do tragicznego wypadku doszło 27 maja, ok. godz. 9.20 na ulicy Południowej w Zalesicach. Motocyklista jadący motocyklem marki Honda w kierunku drogi krajowej 91, z niewyjaśnionych okoliczności zjechał na pobocze i uderzył w ogrodzenie oraz w drzewo. Mimo reanimacji mężczyzna zmarł.

Czwarta ofiara to 82-letni traktorzysta, mieszkaniec gm. Sulejów. Do wypadku doszło 30 marca, niemal w samo południe, na DK 12 w Korytnicy. 82-latek przejeżdżał ciągnikiem przez drogę krajową, gdy uderzyła w niego ciężarówka jadąca od Piotrkowa w stronę Sulejowa.

23 czerwca doszło do wypadku autobusu pracowniczego w Parzniewicach . Jadący od strony Bełchatowa autobus, z nieznanego powodu nagle zjechał na prawe pobocze, uderzył w ogrodzenie i zabudowania gospodarcze. W wyniku zderzenia kierowca pojazdu został zakleszczony w kabinie. Mimo długiej reanimacji 67-kierowca zmarł. Autobusem podróżowało ok. 25 osób - 9 z nich odniosło lekkie obrażenia.

Do kolejnej tragedii doszło 24 lipca w Milejowie w gm. Rozprza. Ofiara to 8-letni chłopczyk, który zginął na miejscu pod kołami volkswagena golfa. Dziecko sięgało spod samochodu kota, gdy ciocia 8-latka zaczęła manewr cofania, aby wyprowadzić samochód z garażu.

12 lipca w Sulejowie na DK74, po godz. 7 rano za szkołą przy ulicy Koneckiej samochód osobowy marki Opel Agila na opoczyńskich numerach rejestracyjnych uderzył w ciężarówkę przewożącą materiały budowlane. W wyniku zderzenia opel wpadł do przydrożnego rowu i przewrócił się na bok. Strażacy musieli uwolnić zakleszczonego w pojeździe rannego kierowcę. Niestety, reanimacja nie przyniosła rezultatu. 88-letni mężczyzna zmarł na miejscu.

21 września 2021 w Piotrkowie na ul. Miast Partnerskich kierowca TIR-a nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i na przejeździe rowerowym przy pasach potrącił 59-letniego rowerzystę. Ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie po kilku godzinach zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Po przeprowadzonych badaniach okazało się, że kierowca scanii był trzeźwy, a cyklista miał blisko 4 promile alkoholu we krwi.

Do śmiertelnego wypadku w Bogdanowie doszło 8 października, po godzinie 5 rano. 24-letni kierowca audi A3 z impetem uderzył w mur miejscowej plebanii. Zginął na miejscu.

Do pierwszego wypadku doszło po południu na prostym odcinku drogi. Kierujący daewoo tico 23-latek, jadąc od Pawłowa Górnego w kierunku Parzniewic, zjechał na lewe pobocze i uderzył w drzewo. Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.

20 listopada na drodze wojewódzkiej nr 742 we Włodzimierzowie o godz. 17.50 doszło do śmiertelnego potrącenia 59-letniego pieszego przez 41-letniego kierowcę skody.

Jeszcze tragiczniejszy był bilans listopada. 6 listopada na DK 12/91 między Rękorajem a Karlinem (na wysokości drogi do Kosowa) zderzyły się opel corsa i mercedes sprinter. Kierowca opla wyjeżdżając z drogi podporządkowanej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu samochodowi dostawczemu. Zginęło małżeństwo podróżujące oplem. Oboje byli mieszkańcami gm. Moszczenica.

Tydzień później do tragicznego w skutkach wypadku doszło w Piotrkowie. Na ul. Dmowskiego 31-latek kierujący mitsubishi carisma, jadąc od strony ulicy Żelaznej, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i na łuku drogi zjechał na przeciwległy pas ruchu doprowadzając do czołowego zderzenia z jadącym z naprzeciwka samochodem bmw. 31-latek zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.