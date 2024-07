Śmiertelny wypadek na DK 91 na skrzyżowaniu z ulicą Moryca w Piotrkowie. Jedna osoba nie żyje. Droga jest całkowicie zablokowana. ZDJĘCIA

-Zgłoszenie o wypadku na skrzyżowaniu DK 91 wpłynęło do policji w czwartek przed godziną 6 rano, informuje asp. sztabowy Izabela Gajewska, oficer prasowy KMP w Piotrkowie. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących w miejscu zdarzenia wynika, że kierujący fiatem panda jadąc od strony Zalesic w kierunku ul. Moryca wjechał na drogę z pierwszeństwem nie ustępując pierwszeństwa prawidłowo jadącemu kierującemu BMW, który poruszał się od strony Piotrkowa w kierunku Rozprzy doprowadzając do zderzenia. W wyniku poniesionych obrażeń śmierć na miejscu poniosła 50-letnia pasażerka fiata pandy. Kierujący fiatem został przewieziony do szpitala. Kierowca bmw także został ranny, był trzeźwy.