Śmiertelny wypadek w Aleksandrowie. Nie żyje 75-letni rowerzysta

Śmiertelny wypadek w Aleksandrowie

Piotrkowscy policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło w piątek, 7 lipca, kilka minut po godzinie 9 w Aleksandrowie. Pomimo reanimacji zmarł 75-letni rowerzysta.

- Ze wstępnych informacji wynika, że 75-letni rowerzysta wyjechał z drogi podporządkowanej, wymuszając pierwszeństwo przejazdu, wprost pod koła opla merivy - informuje Dagmara Mościńska z zespołu prasowego KMP w Piotrkowie. - Oplem w kierunku miejscowości Rożenek jechał 60-letni mieszkaniec powiatu opoczyńskiego.

Niestety, rowerzysta, pomimo podjętej akcji ratunkowej i reanimacji, zmarł na miejscu wypadku. Kierujący oplem był trzeźwy. Okoliczności tego wypadku wyjaśniają piotrkowscy policjanci pod nadzorem prokuratury. Policja apeluje do rowerzystów, by na drodze zachowali szczególną ostrożność, a do wszystkich uczestników ruchu drogowego o bezwzględne przestrzeganie przepisów.

Na miejscu wypadku pracowali piotrkowska policja, ratownicy medyczni, a także KSRG OSP Dąbrowa nad Czarną i zastęp piotrkowskiej straży pożarnej.