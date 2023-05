Śmiertelny wypadek w Piotrkowie. Nie żyje 32-letni motocyklista, 21-letnia pasażerka z obrażeniami ciała trafiła do szpitala ZDJĘCIA

Śmiertelny wypadek w Piotrkowie

Do tragedii doszło w niedzielny wieczór 28 maja 2023 roku na wiadukcie nad drogą ekspresową S8 w Piotrkowie. W wyniku wypadku na miejscu zginął 32-letni motocyklista, mieszkaniec powiatu bełchatowskiego. Pasażerka motocykla 21-letnia kobieta mieszkanka Piotrkowa z obrażeniami ciała została odwieziona do szpitala. Motocykl Honda, był zarejestrowany na terenie powiatu piotrkowskiego. Wiadukt, na którym doszło do wypadku łączy ulicę Nowowiejską w Piotrkowie z miejscowością Bąkowiec. Obowiązuje na nim ograniczenie prędkości do 40 km/h.

Śmiertelny wypadek w Piotrkowie, makabryczne zdjęcia: