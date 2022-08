Spacer do 68 km od Piotrkowa Trybunalskiego. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 3 - 4 września

Trasy spacerowe z Piotrkowa Trybunalskiego

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 68 km od Piotrkowa Trybunalskiego, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,17 km

Czas trwania spaceru: 59 min.

Przewyższenia: 63 m

Suma podejść: 117 m

Suma zejść: 149 m

Ancygan poleca trasę spacerowiczom z Piotrkowa Trybunalskiego

Trasa spacerowa, alternatywna dla końcowej części zielonego szlaku pieszego ze Starachowic do Bodzentyna - prowadzonego brzegiem rzeki.

Jedyne utrudnienie to konieczność przejścia 1.6 km poboczem drogi powiatowej Bodzentyn - Nowa Słupia.

🌳 Trasa spacerowa: Spała Orient Express

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 7,12 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 44 m

Suma podejść: 343 m

Suma zejść: 329 m