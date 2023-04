Spór w MZK w Piotrkowie. W tle pijaństwo, zarzuty o mobbing, kontrola PIP i dyscyplinarka dla związkowca ZDJĘCIA

- Nie może być tak, że pracodawca utrudnia działalność związkową, mówi Łukasz Janik piotrkowski radny. Nie powinno dochodzić do takich sytuacji. Jeśli inspekcja pracy stwierdza, że jest łamane prawo, strona społeczna nie jest zapraszana na spotkania, nie są przekazywane wiadomości, to do takich rzeczy nie powinno zachodzić w żadnym zakładzie pracy. Skoro są trzy związki zawodowe, to dlaczego na spotkania są zapraszane tylko dwa?