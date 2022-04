Spotkanie z aktorką Marią Dębską w Mediatece w Piotrkowie 9.04.2022 ZDJĘCIA

Na seansie, a także na spotkaniu z Marią Dębską była pełna sala. Film "Bo we mnie jest seks" wszedł do kin w ubiegłym roku, ale to nie tylko rola Kaliny Jędrusik była głównym tematem spotkania z młodą, utalentowaną aktorką. Rozmowę poprowadził jej kolega z łódzkiej filmówki, piotrkowianin Piotr Domarańczyk.