Sprzątanie cmentarza wojskowego w Piotrkowie. Harcerze, zuchy i strzelcy zadbali o mogiły żołnierzy i zapalili lampki ZDJĘCIA VIDEO

- Akcja sprzątania cmentarza wojskowego odbywa się w Piotrkowie co roku, zawsze sprzątamy razem z harcerzami, mówi Dominik Motylewski, sekcyjny z Jednostki Strzeleckiej 1031 w Piotrkowie. Jest to nasza tradycja, cmentarz jest użytkowany i nie ma kto go sprzątać. Po to jesteśmy, żeby pomagać w mieście, akcja sprzątania cmentarza jest tego dowodem. Zawsze się zbieramy i razem z harcerzami ZHP i ZHR działamy na rzecz tego miejsca.