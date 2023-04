Śrutowy Dołek w Piotrkowie znów zanieczyszczony. Interweniowała straż pożarna ZDJĘCIA

- Do stanowiska kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej wpłynęło zgłoszenie z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Piotrkowie z prośbą, żeby w okolicy ul. Zalesickiej w Piotrkowie na Śrutowym Dołku rozstawić zapory ze względu na to, że w wyższych partiach tego cieku wodnego został zlokalizowany wyciek cieczy ropopochodnej - informuje młodszy brygadier Wojciech Pawlikowski oficer prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Piotrkowie. Nasze działania polegały na rozstawieniu dwóch zapór absorpcyjnych z bel słomy. Obserwujemy to miejsce, czy pojawią się kolejne znaki substancji ropopochodnej. Akcja potrwa do przyszłego tygodnia. Na razie nie ma zagrożenia, będziemy obserwować to miejsce, żeby sprawdzić czy substancja spłynie dalej, czy osiądzie na brzegach.