Sterta odpadów porzucona w lesie. Policja zatrzymała 41-latka, mężczyzna stanie przed sądem [ZDJĘCIA]

Sterta śmieci znaleziona w lesie w gminie Rozprza. 41-latek stanie przed sądem i musi posprzątać porzucone odpady

W sobotę, 13 maja, sulejowscy policjanci i strażnicy leśni otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że w pobliżu miejscowości Zmożna Wola (gmina Rozprza) ktoś zostawił odpady w lesie. Funkcjonariusze znaleźli na leśnym dukcie blisko 5 metrów sześciennych śmieci.

- Policjanci wspólnie ze strażnikami rozpoczęli poszukiwania właściciela odpadów - informuje asp. sztab. Izabela Gajewska, oficer prasowy z KMP w Piotrkowie. - Jeszcze tego samego dnia dotarli do piotrkowianina. 41-latek przyznał że odpady należą do niego, jednak nie potrafił logicznie wytłumaczyć dlaczego to zrobił.