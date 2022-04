Stowarzyszenie HARC w Piotrkowie zaprasza na rodzinną grę miejską. Start już 23 kwietnia 2022

Gra miejska HARC powraca po 2 latach - będzie to ósma z kolei. Tym razem uczestnicy wcielą się w role detektywów, którzy będą rozwiązywać zagadki dotyczące historii Piotrkowa. W planach odwiedzanie miejsc niezwykłych, wiele niespodzianek i zabawy.

Organizatorzy do zabawy zapraszają całe rodziny i grupy - jest to gra drużynowa, a każdy patrol może liczyć od 4 do 8 osób. Uczestnicy, którzy dodatkowo przebiorą się za detektywów znanych z książek lub filmów mogą liczyć na specjalne nagrody.

Zapisy już ruszyły - zainteresowani mają czas do 18 kwietnia. Szczegółowy regulamin oraz karta zgłoszenia (którą należy przesłać pod adres [email protected]) są na stronie internetowej stowarzyszenia HARC - harc.com.pl. Koszt uczestnictwa to 10 zł od osoby.