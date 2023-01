Strażacy z OSP Rozprza wyposażeni w profesjonalnego drona ZDJĘCIA

Strażacy OSP Rozprza wyposażeni w profesjonalnego drona

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozprzy dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach projektu "Zwiększenie Potencjału Ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Łódzkiego" zostali doposażeni o profesjonalnego drona z kamerą Yuneec H520E RT.

Sprzęt będzie służył w grupie poszukiwawczo ratowniczej która przy OSP Rozprza działa już od kilku lat i bardzo dynamicznie się rozwija. Strażacy ukończyli już specjalistyczne szkolenie dla GPR, pozyskali samochód, który został przystosowany do potrzeb grupy i zdobyli fundusze na zakup specjalistycznych ubrań oraz kilku sztuk GPS.

Profesjonalny dron będzie wykorzystywany przede wszystkim do działań grupy poszukiwawczo ratowniczej,ale również do działań ratowniczo gaśniczych, przede wszystkim w lokalizacji pożarów na terenach leśnych, mówi Piotr Skrobek, naczelnik OSP Rozprza. Pięciu strażaków w Rozprzy od 5 stycznia rozpoczyna szkolenie operatora drona, które finansują z własnych środków. Koszt szkolenia dla jednej osoby, to 1800 złotych