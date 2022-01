Strażacy z Piotrkowa, st. kpt. Adam Sosnowski i mł. kpt. Kamil Włuka uratowali życie pracownikowi centrum handlowego w Warszawie

- Była pierwsza w nocy. Już byliśmy po testach, w zasadzie pakowaliśmy się na parkingu, gdy podeszła do nas kobieta pytając czy to nasz znajomy zasłabł kawałek dalej na chodniku. Podbiegliśmy od razu. Był nieprzytomny, nie oddychał, więc od razu przystąpiliśmy do akcji ratunkowej - opowiada st. kpt. Adam Sosnowski.