Strzelnica powstanie przy Zespole Szkół CKZ w Bujnach - ogłosił starosta piotrkowski na konferencji z wiceministrem rolnictwa

- Cieszę się że udało się MON zainteresować inwestycją w powiecie piotrkowskim. To będzie pierwsza taka strzelnica w naszym województwie - zaznaczył wiceminister Krzysztof Ciecióra .

Powiat piotrkowski otrzymał z Ministerstwa Obrony Narodowej 300 tys. zł na budowę strzelnicy przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach. Wybór miejsca nie jest przypadkowy, bo to tu pod patronatem MON działa już licealna klasa mundurowa jako Oddział Przygotowania Wojskowego, jest też klasa policyjna , a dyrekcja placówki próbuje dodatkowo uruchomić klasę strażacką.

Koszt budowy strzelnicy w pomieszczeniach zaadaptowanych po stajni i oborze oszacowano na około pół miliona złotych. Nie będzie to - póki co - pełnowymiarowa strzelnica sportowa, na której można strzelać z odległości do 25 m, ale pięciostanowiskowa, 15-metrowa strzelnica pneumatyczna. Władze powiatu mają jednak nadzieję w przyszłości na jej rozbudowę.