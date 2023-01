Studniówka 2023 TEB Edukacja Piotrków, maturzyści bawili się w sali bankietowej Arresto ZDJĘCIA

Studniówka 2023 TEB Edukacja Piotrków, maturzyści bawili się w sali bankietowej Arresto

Studniówka TEB Edukacja Piotrków odbyła się w sali bankietowej Arresto znajdującej się w budynku po dawnym areszcie śledczym przy ul. Wojska Polskiego w Piotrkowie. Na imprezie do białego rana bawiło się 160 osób: maturzyści oraz zaproszeni goście.

-

To wielki zaszczyt być dzisiaj z Wami na tym niezwykłym balu studniówkowym, mówiła Beata Filipczak, dyrektor oddziału TEB Edukacja. To wielka radość móc z wami dzielić tę wyjątkową chwilę, w której tak wyraźnie widać, że z nastolatków, cztery lata temu, którzy przekroczyli progi naszego technikum, staliście się dorosłymi ludźmi. Pięknymi kobietami, czarującymi swoim wdziękiem, uwodzącymi uśmiechem, przyciągającymi intelektem, zachwycającymi swoją wszechstronnością oraz przystojnymi, szarmanckimi mężczyznami, wyróżniającymi się szlachetnymi, wrażliwymi sercami, silnymi ramionami, o niezwykle otwartych umysłach i imponującej nieraz wiedzy. Nasze serca i serca waszych nauczycieli oraz waszych rodziców rozpiera duma, kiedy na Was patrzymy dzisiaj