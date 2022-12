Świąteczny film reklamowy kręcony w Piotrkowie ogląda cały świat, reklamę nagrywano w sierpniu 2022 ZDJĘCIA

Świąteczny film reklamowy kręcony w Piotrkowie ogląda cały świat

Zdjęcia do reklamy znanej amerykańskiej sieciówki nagrywano w Rynku Trybunalskim w Piotrkowie w sierpniu 2022 roku. Rynek jest świątecznym tłem do reklamy amerykańskiej sieciówki TK Maxx. Klip można obejrzeć na m.in. portalach społecznościowych facebook oraz instagram.

Choć film reklamowy kręcony w Piotrkowie wyemitowany został zimą i pokazuje czas świąteczny, to nagrywano go w środku wakacji tworząc zimową scenerię. Na płycie rynku pojawił się sztuczny śnieg, przy kilku witrynach bombki i inne dekoracje związane ze świętami Bożego Narodzenia. Zdjęcia do reklamy realizowane były z dużym rozmachem, wzięło w nich udział 160 statystów z Piotrkowa, Łodzi i Warszawy.

Z powodu zajęcia rynku przez ekipę filmową niektórzy restauratorzy musieli zdemontować swoje ogródki. Z rynku na potrzeby filmu zniknęły ogródki Restauracji Staromiejskiej, Barber Food Bar Re-Forma oraz Umi Sushi. Mieszkańcy Piotrkowa nie kryli zaskoczenia, gdy na kamerach online telewizji ToyaGo skierowanych na Rynek Trybunalski zobaczyli śnieg 1 sierpnia 2022.