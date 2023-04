Świąteczny rozkład jazdy MZK w Piotrkowie. Godziny otwarcia sklepów przed świętami

Sklepy czynne dłużej w Wielki Piątek. Gdzie zrobimy zakupy w lany poniedziałek?

Przed świętami wielkanocnymi wiele supermarketów zapowiedziało dłuższe godziny pracy. W związku ze zmianami niektóre sklepy w Wielki Piątek będą otwarte co najmniej do 23. W piątek do godziny 23 zrobimy zakupy m.in. w Biedronce, a do godz. 22 w Lidlu. Większość marketów i sklepów krócej będzie pracować w Wielką Sobotę. Do godziny 13 otwarte będą markety, a niektóre osiedlowe sklepy do 14.

W sobotę krócej będzie też czynna galeria handlowa Focus Mall. Sklepy i część gastronomiczna otwarte będą do godziny 13. Galeria nieczynna będzie w niedzielę i poniedziałek. W wielkanocny poniedziałek otworzą się kino Helios i KFC na dowóz.