Szczekanica Central Park w Piotrkowie rozbudowuje się

Szczekanica Central Park to obiekt sportowo-rekreacyjny, który powstał wskutek modernizacji placu zabaw przy ul. Rzecznej. Dotychczas na placu powstało m.in. nowe boisko ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę nożną oraz koszykówkę, siłownia plenerowa, place zabaw dla młodszych i starszych dzieci oraz tor rowerowy do jazdy ekstremalnej, czyli tzw. pumptrack. Aktualnie obiekt jest rozbudowywany o kolejne atrakcje.