Szczekanica Central Park w Piotrkowie z nowymi atrakcjami. W niedzielę konkurs

Dotychczas na placu było m.in. boisko ze sztuczną nawierzchnią do gry w piłkę nożną i koszykówkę, siłownia plenerowa, place zabaw dla młodszych i starszych dzieci oraz pumptrack.

Teraz, jak podają urzędnicy, plac wzbogacił się o betonowy stół do piłkarzyków, karuzelę, edukacyjną tablicę kółko-krzyżyk i tablicę do rysowania, sprężynowy labirynt, urządzenie do wspinania „gumowy żółw” oraz plenerową biblioteczkę.

Rada Osiedla Szczekanica zaprasza w niedzielę, 7 sierpnia, od godziny 15 na konkurs sportowy dzieci w wieku od 7 do 15 lat z terenu osiedla. Do pokonania będzie tor przeszkód.