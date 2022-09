Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy w Piotrkowie i powiecie piotrkowskim. Zostań SuperW!

Aby kolejne edycje Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości mogły się odbyć potrzeba wolontariuszy. To dzięki nim pomoc dociera do rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej oraz do dzieci z Akademii, którym brakuje pewności siebie.

- Wcześniejsze doświadczenie nie jest wymagane, jednak kandydat (lub kandydatka) na Wolontariusza powinien być pełnoletni - informuje Marta Kępska, lider Szlachetnej Paczki w rejonie piotrkowskim i zachęca: - Udział w Szlachetnej Paczce jest czymś wyjątkowym, stanowi przy tym duże wyzwanie. Jest też dla Wolontariuszy źródłem wielu pozytywnych przeżyć i rozwoju osobistego, m. in. dzięki wsparciu zespołu oraz szkoleniom.

Już dziś można dołączyć do społeczności wolontariuszy obu programów, by zmieniać życie potrzebujących z najbliższej okolicy i czerpać radość z pomagania. Chcesz się zgłosić? Wystarczy wejść na stronę www.superw.pl i wypełnić krótki formularz. Do rejestracji potrzebne są podstawowe dane personalne oraz adres e-mail.