Tak wyglądała Pilica przed powstaniem Zalewu Sulejowskiego. Unikatowa mapa Pilicy

Unikatową mapą Pilicy z czasów zanim powstał Zalew Sulejowski podzielił się z nami tomaszowianin Zygmunt Dziedziński. Zdobył ją wiele lat temu na jarmarku antyków. Tomaszowianin jest fotografem, miłośnikiem turystyki i historii regionu. Wzdłuż Pilicy przejechał rowerem od źródeł do ujścia kilkukrotnie.

Mapa, którą ma swoich zbiorach, pochodzi z lat 60. ubiegłego wieku, czyli z czasów zanim powstał Zalew Sulejowski. Wydawnictwo pod nazwą "Szlak wodny Pilica" pochodzi dokładnie z 1964 roku i przedstawia całą Pilicę od źródeł do ujścia do Wisły. Przygotowano ją z myślą o turystach. Zaznaczono na niej wszystkie miejscowości, przez które przepływa Pilica, a także, co ważne dla turystów, przeszkody na trasie spływu, miejsca na biwaki, plaże, ośrodki wczasowe, restauracje, schroniska PTTK, punkty widokowe i miejsca do zwiedzania. Opisane zostały również większe miejscowości, które warto zwiedzić. I tak o Smardzewicach przeczytamy m.in., że znajduje się w nich prom przez Pilicę i trzeba uważać na nisko zwisającą nad wodą rzekę. Kolejny prom znajdziemy kilometr od miejscowości.