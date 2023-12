Taksówka w Piotrkowie Trybunalskim. Najtańsze przewozy. Jaką firmę taksówkarską polecacie? Opinie

Ceny taxi w Piotrkowie Trybunalskim

Zazwyczaj stawka początkowa to 5-10 zł, stawka za kilometr waha się od 2 do 5 zł, a dodatkowo należy doliczyć dodatkowe opłaty związane z taryfą.

Taxi w Piotrkowie Trybunalskim

Jak w Piotrkowie Trybunalskim jeździć tanio taxi?

Wracanie do domu wieczorem może sporo kosztować. Jest kilka sposobów na to, by taniej jeździć taxi w Piotrkowie Trybunalskim. Warto zamówić taksówkę z wyprzedzeniem. Popularne nocne godziny powrotów do domu mogą być droższe, dlatego warto wcześniej umówić się na konkretną godzinę i stawkę.