Targi dla mam z Klubem Przedsiębiorczych Mam odbędą się w Focus Mall w Piotrkowie

Targi dla mam w Focus Mall w Piotrkowie

W piątek, 26 maja, w godz. 12 do 19 na placu głównym w Focus Mall w Piotrkowie odbędą się targi przygotowane z myślą o wszystkich mamach. Targi piotrkowska galeria zorganizowała wspólnie z Klubem Przedsiębiorczych Mam. Tylko tego dnia, bezpłatnie będzie można skorzystać z mnóstwa usług i porad dotyczących zdrowia i urody.

- Jedna z naszych koleżanek, której opowiedziałam o Klubie Przedsiębiorczych Mam, starała się wrócić na rynek pracy po urlopie macierzyńskim. Pojawił się pomysł zorganizowania zdjęciowych sesji biznesowych przez Paulinę Kotas. Czułyśmy, że to jednak za mało. Klub Przedsiębiorczych Mam od razu z chęcią włączył się do akcji, z pomocą przyszedł też Focus Mall, dzięki któremu udało się znaleźć idealną przestrzeń na nasza inicjatywę. Szukając wystawców chciałyśmy, by były to właśnie mamy działające w biznesie. W Dniu Mamy, kobiety mają możliwość skorzystania z wielu atrakcji. Aby było to spokojnie możliwe w tym czasie dzieciaki mają zapewnione animacje. Najważniejsze w życiu każdej z nas to być spełnioną zawodowo jako mama i jako kobieta - mówi Magdalena Ryszka, właścicielka firmy Rysiowe Animacje, członkini Klubu Przedsiębiorczych Mam.