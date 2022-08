Tony śmieci nad Zalewem Cieszanowickim. Co zostawiają "turyści"? ZDJĘCIA

Podczas akcji sprzątania, wśród śmieci pozostawionych przez wypoczywających nad zbiornikiem Cieszanowice, wzdłuż linii brzegowej w okolicy plaży "pod dębem" oraz w lesie, znaleziono m. in. lampki choinkowe, znicze, ubrania, obuwie, pościel, przetwory, sprzęt do pływania, zanęty wędkarskie, butelki, artykuły spożywcze, jednorazowe, wypalone grille.

Jak dodaje wójt Rozprz Janusz Jędrzejczyk, gmina nie ma już innych instrumentów, by walczyć z powszechnym i niesłabnącym zjawiskiem zaśmiecania popularnych okolic plaży "pod dębem".

- Utarło się, że jesteśmy odpowiedzialni za ten teren, a tak naprawdę do gminy należy tylko droga prowadząca do plaży. Reszta terenu leży w gestii Lasów Państwowych i Wód Polskich i choć są to struktury o większych możliwościach, także finansowych, niż nasza gmina, to niestety, nie biorą odpowiedzialności za to co się tutaj dzieje - mówi wójt Janusz Jędrzejczyk.