TOP 10 restauracji i barów w Piotrkowie według Tripadvisor. RANKING lokali, Piotrków 2023

TOP 10 restauracji, barów, pizzerii w Piotrkowie według Tripadvisor. RANKING lokali, Piotrków 2023

Najlepsze restauracje i bary w Piotrkowie - ZOBACZ RANKING

Portal TripAdvisor przychodzi również z pomocą jeśli chodzi o restauracje i bary w Piotrkowie Trybunalskim. Na jego podstawie wybraliśmy 10 najlepiej ocenionych lokali w naszym mieście. Można w nich zjeść potrawy przygotowane na naprawdę wysokim poziomie.

Niestety, agregator nie uwzględnił faktu, że niektóre lokale z różnych powodów zniknęły już z mapy Piotrkowa. Tymczasem - dzięki zdobytym wcześniej opiniom - wciąż figurują i to czasem na wysokich pozycjach. Dotyczy to np. Karuzeli Smaków (obecnie działa w tym miejscu lokal pod inną nazwą - Piotrkowskie Bistro), To & Owo Bezglutenowo, Zielonej Oliwki czy baru Piast. Skorygowaliśmy to w naszym zestawieniu TOP 10 i w galerii którą przedstawiamy, nie bierzemy ich już pod uwagę.