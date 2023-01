Transport z pomocą dla Ukrainy wyruszył z Piotrkowa i Sulejowa, 14/15.01.2023 - ZDJĘCIA Marek Obszarny

Transport z pomocą dla Ukrainy (żywność oraz świece okopowe) wyruszył z Piotrkowa i Sulejowa. To już kolejna akcja humanitarna zorganizowana przez Sebastiana Domaradzkiego z Sulejowa z pomocą wolontariuszy z Piotrkowa Trybunalskiego, m. in. Katarzyny Pabich i Joanny Żbikiewicz. Za kierownicą Stanisław Łopuszyński, klawesynista i pianista z Warszawy, który przerwy między koncertami, które daje na całym świecie, wykorzystuje, by jeździć z pomocą na Ukrainę.